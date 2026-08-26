В 65% семей ребенок принимает финальное решение о покупке товаров к учебному году

Несмотря на то что покупку товаров к учебному году в большинстве случаев оплачивают родители, в 65% семей финальное решение остается за ребенком. На выбор ученика влияет его собственный вкус, мнение сверстников, блогеров и родителей. Об этом говорится в исследовании сети книжных магазинов «Читай-город» и коммуникационного агентства «Лампа». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Варвара Никифорова, менеджер по коммуникациям агентства «Лампа»: Дети и подростки все раньше становятся самостоятельными участниками потребительского выбора и начинают влиять на решения семьи. Доступ к интернету и большому объему контента с раннего возраста формирует их визуальный и потребительский вкус раньше, чем это происходило у предыдущих поколений. В результате ребенок может не обладать собственным бюджетом, но уже достаточно хорошо понимать, что ему нравится, какие бренды ему близки и что он хотел бы видеть в своей повседневной жизни. Мы видим этот сдвиг и в коммуникациях брендов: все чаще они обращаются не только к родителям как к покупателям, но и к детям и подросткам как к аудитории, которая формирует спрос и влияет на финальный выбор.

45% опрошенных россиян часто покупают канцтовары для удовольствия, называя это «недорогой радостью». В числе других причин: желание сделать учебу приятнее (35%), организовать пространство и лучше планировать время (31%), встретить год с новыми вещами (29%).

Ольга Олюшина, директор по внешним коммуникациям сети «Читай-город»: Результат исследования демонстрирует так называемый «эффект губной помады» — в периоды, когда люди стремятся более рационально подходить к крупным расходам, растет спрос на небольшие, доступные покупки, которые дают эмоциональное удовлетворение. Канцтовары как раз попадают в эту категорию: это недорогой способ порадовать себя, почувствовать обновление и добавить немного эстетики в повседневность. При этом и сама категория заметно меняется. Сегодня канцелярия все чаще воспринимается не только как утилитарный товар для учебы или работы, но и как элемент настроения, самовыражения и даже маленький подарок себе. Растет интерес к более яркому, стильному, эмоционально привлекательному ассортименту — товарам с необычным дизайном, красивыми деталями, качественными материалами.

Когда дело доходит до выбора конкретного товара, респонденты обращают внимание на эстетику и дизайн (36%), цену (29%), качество и долговечность (27%).

79% интервьюируемых согласны платить больше за красивое оформление: 16% делают это регулярно, 53% — иногда. 27% готовы доплатить, если разница в цене небольшая. 5% категорически не готовы переплачивать за дизайн.

49% опрошенных планируют направить на покупки к учебному году 1−3 тыс. руб., 27% — 3−7 тыс. руб. В общей сложности около 76% рассчитывают уложиться в 7 тыс. руб.

7% респондентов приобретают товары к учебному году после того, как увидели интересную вещь в интернете или соцсетях. 51% хотя бы раз покупали канцелярию после просмотра роликов: 31% делали это один-два раза, 20% — неоднократно.

Больше всего интереса вызывают форматы, которые помогают выбрать конкретные вещи или обустроить пространство для учебы. В топ входят подборки книг (39%), контент об организации рабочего места (35%), распаковка канцелярии (28%), идеи оформления конспектов (24%) и обзоры новинок со сравнением товаров (22%).

В опросе участвовало больше 6,8 тыс. респондентов из всех регионов России.