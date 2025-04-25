Чистая квартальная прибыль ВТБ выросла на 15%

По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль банка ВТБ по МСФО увеличилась на 15,4% год к году, составив 141,2 млрд руб., следует из финансового отчета компании.

Чистые операционные доходы до резервов выросли на 32,8%, достигнув 358,3 млрд руб., в то время как чистые процентные доходы снизились на 65,8% — до 52,6 млрд руб. Возврат на капитал составил 20,9%, что ниже показателя в 22,1% за аналогичный период прошлого года.

«Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне продолжающего давления на чистую процентную маржу и нормализации стоимости риска, при этом поддерживающим фактором послужили результаты от операций с ценными бумагами. В соответствии с нашими планами мы сокращали кредитный портфель в розничном сегменте, наращивая при этом кредитование юридических лиц. По сравнению с уровнями конца прошлого года мы добились увеличения показателей достаточности капитала — как на групповом, так и на индивидуальном уровне», — отметил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистые комиссионные доходы ВТБ в первом квартале увеличились на 40,6% год к году, до 72,7 млрд руб. Рост произошел в том числе «благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей», уточнили в компании.

Расходы на создание резервов для возможных потерь по кредитам за отчетный период увеличились на 102,1% год к году и составили 57,8 млрд руб.

С начала 2025 года кредиты клиентам малого и среднего бизнеса увеличились на 2%, составив 3,9 трлн руб., что составляет 16% от общего кредитного портфеля банка. В результате доля розничных кредитов в совокупном портфеле банка в первом квартале составила 32%.

Напомним, чистая прибыль ВТБ по итогам 2024-го оказалась на уровне 551,4 млрд руб., что на 27,6% больше, чем годом ранее. Компания занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей по версии Sostav. За 2024 год затраты банка на рекламу превысили 20 млрд руб.