ВТБ планирует до конца 2026 года завершить процедуру размещения дополнительной эмиссии и приобрести доли в финтех-активах RWB. Об этом рассказал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит «Коммерсантъ».

По итогам размещения дополнительной эмиссии ВТБ намерен привлечь 300−400 млрд руб. Окончательная сумма станет известна после завершения размещения. Широкого участия розничных инвесторов в кредитной организации не ожидают из-за большой разницы между ценой размещения (87 руб. на акцию) и сегодняшней стоимостью акции на бирже.

ВТБ финализирует сделку с RWB и надеется устранить некоторые нюансы к моменту завершения процедуры реализации преимущественного права приобретения акций, которая завершится 30 ноября.

«Еще какое-то время уйдет на обработку заявок, поэтому результаты реализации преимущественного права мы сможем дать через два-три дня. Запуск процедуры преимущественного права означает, что во многих вопросах мы с партнером продвинулись и их финализируем», — цитирует «Интерфакс» слова Пьянова. По словам топ-менеджера, изменений в составе якорных инвесторов, цене и ожидаемой сумме привлечения не планируется.

Также Пьянов рассказал, что ВТБ намерен принять условия Центробанка для покупки доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир».

Напомним, в мае ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве. Первым этапом сделки станет покупка банком 5% в «WB Банке» с опционом на последующее увеличение пакета. Для этих целей ВТБ привлечет финансирование через дополнительную эмиссию, разместив по открытой подписке до 6,292 млрд акций по цене 87 руб. за бумагу.

В сентябре ВТБ сообщал о планах закрыть сделку с RWB к концу октября. В октябре банк вновь сдвинул срок закрытия сделки.