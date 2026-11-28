SpaceX решила сделать американских детей совладельцами одного из крупнейших частных космических бизнесов в мире. Компания пообещала передать акции каждому действующему счету Trump Accounts — специальной инвестиционной программе для несовершеннолетних. Илон Маск намерен удвоить корпоративный вклад, а президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл дополнительно пожертвует более двух миллионов собственных акций, говорится в официальном заявлении компании.

Согласно инициативе, SpaceX передаст по одной новой акции класса A на каждый действующий счет Trump Accounts. Маск пообещал лично предоставить столько же акций. Таким образом, каждый ребенок, участвующий в программе и получивший оба взноса, сможет стать владельцем двух акций компании.

Предприниматель также заявил о намерении ежегодно дарить детям дополнительные акции. Однако подробности механизма и сроки реализации этой инициативы пока не раскрываются.

Trump Accounts — специальная американская программа долгосрочных накоплений для детей младше 18 лет. Счета открываются на имя несовершеннолетних и предназначены для инвестирования. В частности, дети, родившиеся с 1 января 2025-го по 31 декабря 2028 года, могут получить первоначальный государственный взнос в размере $1 тыс.

По оценке Reuters, общая стоимость акций, которые могут передать Маск и SpaceX в рамках основной инициативы, достигает примерно $18 млрд. Расчет основан на оценочной стоимости компании на момент объявления программы.

При этом сроки передачи ценных бумаг и окончательное количество участников пока не определены. SpaceX уточнила, что реализация пожертвований зависит от ряда условий, в том числе получения необходимых разрешений государственных органов и третьих сторон.

Инициатива позволяет SpaceX не только поддержать программу детских накоплений, но и расширить круг потенциальных акционеров компании. Фактически речь идет о попытке вовлечь новое поколение американцев в долгосрочное развитие частной космической отрасли.