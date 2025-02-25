Чистая прибыль ВТБ превысила 551 млрд рублей

В 2024 году чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла на 27,6% в годовом выражении, до 551,4 млрд руб. В четвертом квартале показатель увеличился более чем в три раза, до 176,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Выручка выросла на фоне реализации небанковского цифрового бизнеса, работы с заблокированными активами и переоценки портфеля ценных бумаг.

В декабре прошлого года ВТБ поменял тактику выполнения целевого показателя в 100 млрд руб. Произошло это после того, как Центробанк России изменил требования. Это позволило ВТБ выручить от передачи заблокированных активов 21 млрд руб. вместо 100 млрд руб.

Число клиентов среди малых и средних предприятий выросло до 1,67 млн. ВТБ обслуживает 24 тыс. крупнейших клиентов — юрлиц и 1,8 тыс. групп компаний, охват рынка составляет 86%. Количество клиентов-инвесторов «ВТБ Мои Инвестиции» увеличилось за год до 3,6 млн человек.

В планах банка на 2025 год — прибыль в размере около 430 млрд руб. Бизнес-план будет выполняться в жестких макроэкономических условиях. ВТБ прогнозирует ключевую ставку в течение всего 2025 года в размере 21%.

Ранее стало известно, что ВТБ создал новое юрлицо для перевода заблокированных из-за санкций активов и пассивов. Компания получила название «Осирис».