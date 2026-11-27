По данным на 1 октября 2026 года, в Москве насчитывалось больше 2,5 млн самозанятых. Это 14% от общего количества плательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных в России. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

За девять месяцев 2026 года в столице зарегистрировались почти 250 тыс. новых самозанятых. За 10 месяцев текущего года московские плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 194,6 млн чеков. По данным на конец сентября, средний размер чека составил 2 827 руб.

За три квартала 2026 года поступления от самозанятых в бюджет Москвы выросли на 7% год к году и превысили 16,4 млрд руб. За время действия налогового режима в городской бюджет поступило больше 76 млрд руб. налога на профессиональный доход.

Накануне глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что число самозанятых в России достигло 18 млн человек.