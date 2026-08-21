Число закрытий компаний в сфере красоты превысило 12 тысяч с начала года

В январе—июле 2026 года в России ликвидировали 12,3 тыс. компаний в сфере бьюти-услуг — на 52,5% больше, чем годом ранее. Одновременно было зарегистрировано около 13 тыс. новых компаний, что на 16,1% меньше показателя годичной давности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

С января порог выручки для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн руб. в год. Для небольших салонов это означает дополнительную налоговую и административную нагрузку. По словам участников рынка, бизнесу теперь сложнее работать по прежней модели. Владельцам приходится повышать цены, сокращать расходы или закрывать точки. При этом мастера все чаще выбирают коворкинги и работу в статусе самозанятых.

Количество работающих заведений меняется по-разному в зависимости от сегмента. В городах-миллионниках число косметологических клиник за год сократилось на 2%, а парикмахерских и ногтевых салонов практически не изменилось. Количество барбершопов выросло на 10%, а салонов по уходу за ресницами и бровями — на 3%.

Сам спрос на услуги красоты при этом остается высоким. В январе—июне россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 млрд руб. — на 16% больше год к году. Однако рост выручки во многом обеспечили цены: количество чеков в январе—июле снизилось на 4%, а медианный чек вырос на 10%, до 1,9 тыс. руб.

В результате рынок сталкивается с парадоксом: клиенты продолжают тратить на красоту, но самих салонов и классического наемного бизнеса становится меньше. Часть спроса уходит к частным мастерам и в более доступный ценовой сегмент.