Число выданных кредиток с начала года сократилось в два раза

Количество новых кредитных карт, выданных в России в январе-апреле 2025 года, сократилось на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 4,35 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в январе-апреле 2025 года было выдано в Москве (328,4 тыс.), Московской области (260,6 тыс.), Краснодарском крае (201,1 тыс.), Санкт-Петербурге (182,0 тыс.) и Республике Башкортостан (142,4 тыс.).

«Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. В этой связи аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Закредитованность жителей России с начала года также показывает рекордное снижение. Происходит это на фоне сохранения Центробанком высокой ключевой ставки (она составляет 21%) и ограничений на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Ранее сообщалось, что осенью в России начнет действовать ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного человека. Таким образом, россиянин сможет получить не более 20 штук, а в одной кредитной организации — не более пяти.