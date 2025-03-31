Закредитованность россиян упала до рекордного уровня за 10 лет

Закредитованность жителей России снижается третий месяц подряд. В марте общий объем займов россиян упал на 390 млрд руб. Происходит это на фоне сохранения Центробанком высокой ключевой ставки (она составляет 21%) и ограничений на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Такое же значительное снижение закредитованности россиян, как сейчас, было в кризис 2015 года, пишут «Известия».

Закредитованность жителей РФ снижалась в апреле и мае 2022 года после начала спецоперации. Тогда регулятор увеличил ключевую ставку до 17%. При этом общий объем ссуд россиян сократился только на 271 млрд руб. Также снижение закредитованности наблюдалось в ковидном 2020 году.

В течение последних лет объем займов россиян увеличивался. Так, в середине 2023 года рост составлял почти 1 трлн руб. в месяц.

Эксперты говорят, что падение кредитного портфеля россиян является следствием низких выдач займов при сохранении погашений. Люди пытаются как можно быстрее вернуть кредиты, взятые под высокие проценты. На сегодняшний день средний размер полной стоимости потребительских ссуд в крупнейших банках составляет 40%.

Ранее сообщалось, что в начале марта средняя полная стоимость потребкредитов наличными в России была равна 37%.