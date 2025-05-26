Россиянам ограничат количество банковских карт

Осенью в России начнет действовать ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного человека. Таким образом, россиянин сможет получить не более 20 штук, а в одной кредитной организации — не более пяти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Такую инициативу предложил Центробанк для борьбы с дропперами, на которых мошенники оформляют десятки счетов и затем используют их для вывода украденных денег. В июне документ внесут в нижнюю палату и много времени на его принятие, по словам Аксакова, не потребуется.

Количество банков не обсуждается. К разным продуктам клиенты могут обращаться, чтобы закрывать разные потребности: например, в одном банке более выгодные кэшбеки, в другом — ставки по вкладам, в третьем — по кредитным картам. При этом в каждой финансовой организации у человека может быть несколько счетов: например, расчетный и накопительный.

Однако ряд банков уже ввели некоторые ограничения, например, в «Совкомбанке» клиент может оформить до пяти карт в зависимости от их типа и назначения.

За пять лет число карт в карманах россиян увеличилось в два-три раза, рассказали в ВТБ. По результатам опроса банка каждый второй россиянин использует одновременно две или три карты. Доля клиентов, у которых количество активных карт превышает 20, составляет порядка 0,5%.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило поправки в Уголовный кодекс, направленные на установление ответственности для дропперов — лиц, которые передают свои банковские карты или наличные деньги мошенникам, часто под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение.