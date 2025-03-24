Число разбирательств вокруг авторских прав выросло на треть

Количество разбирательств из-за нарушения авторских и смежных прав в России за год выросло более чем на 30%. Юристы связывают тренд с ростом числа объектов авторского права, а также случаев незаконного использования визуального контента, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные юрфирмы ЭБР.

Число споров вокруг охраны авторских и смежных интеллектуальных прав (исключительных прав), в 2024 году выросло на 35% год к году, до 28,8 тыс. дел. Однако количество споров по защите патентных прав уменьшилось на 8% (209 исков), разбирательств по товарным знакам — на 6% (18,1 тыс.), фирменным наименованиям — на 43% (171 дело).

Число зарегистрированных судебных споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности, в 2024 году выросло на 5%, до 55,1 тыс. исков. Большая часть дел, как и годом ранее, касалась споров по защите исключительных прав. Их число выросло на 6%, до 46,3 тыс.

Эксперты связывают рост судебных дел по авторским правам с большим количеством фактов незаконного использования изобразительных произведений. Например, много контента незаконно используется на маркетплейсах, когда недобросовестные продавцы товаров копируют инфографику или фото из чужих карточек товаров.

Ранее сообщалось, что суд впервые отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей рынок в 2022 году. Роспатент передал бренд Ericsson компании «Русклимат».