Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Demis Group Blog
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.03.2025 в 05:40

«Русклимат» получил право на бренд Ericsson в России

Для бытовой техники заявка пока не одобрена

1

Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров «Русклимат». В классификации указаны одежда, обувь и головные уборы, сообщает «Коммерсант».

Ранее бренд принадлежал шведскому производителю Telefonaktiebolaget LM Ericsson. В 2022 году бренд прекратил деятельность в России, в частности, престал поставлять оборудование в страну. Весной прошлого года «Русклимат» подал в суд иск, который в октябре был полностью удовлетворен.

При этом заявка на регистрацию товарного знака Ericsson для бытовой техники пока еще находится на рассмотрении Роспатента. В Ericsson заявили изданию, что судебное разбирательство еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказались.

По словам экспертов, такое решение суда является прецедентным. В 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков ушедших из страны компаний. В связи с этим, юристы прогнозируют, что текущий год может стать насыщенным на подобного рода иски.

Ранее Tele2 через суд требовала от Ericsson исполнения обязательств по поставке оборудования в Россию. Однако нарушить запрет шведских властей не удалось.

Ericsson
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.