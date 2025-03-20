«Русклимат» получил право на бренд Ericsson в России

Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров «Русклимат». В классификации указаны одежда, обувь и головные уборы, сообщает «Коммерсант».

Ранее бренд принадлежал шведскому производителю Telefonaktiebolaget LM Ericsson. В 2022 году бренд прекратил деятельность в России, в частности, престал поставлять оборудование в страну. Весной прошлого года «Русклимат» подал в суд иск, который в октябре был полностью удовлетворен.

При этом заявка на регистрацию товарного знака Ericsson для бытовой техники пока еще находится на рассмотрении Роспатента. В Ericsson заявили изданию, что судебное разбирательство еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказались.

По словам экспертов, такое решение суда является прецедентным. В 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков ушедших из страны компаний. В связи с этим, юристы прогнозируют, что текущий год может стать насыщенным на подобного рода иски.

Ранее Tele2 через суд требовала от Ericsson исполнения обязательств по поставке оборудования в Россию. Однако нарушить запрет шведских властей не удалось.