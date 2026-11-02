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02.11.2026 в 11:15

Число ПВЗ Ozon выросло за год на четверть

Каждый третий заказ был доставлен жителям малых населенных пунктов

За девять месяцев 2026 года количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon увеличилось примерно на 25% год к году, до более чем 94 тыс. точек. Почти 40% из них находятся в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек. Об этом пишут «Ведомости».

За отчетный период каждый третий заказ Ozon был доставлен жителям территорий с населением меньше 50 тыс. человек. Количество клиентов маркетплейса в таких населенных пунктах выросло на треть, число заказов — почти на 80%.

За девять месяцев Ozon направил на поддержку предпринимателей, открывающих новые пункты выдачи заказов, больше 7,5 млрд руб. До конца года компания выделит на эти цели еще не меньше 2,5 млрд руб. Размер поддержки одного ПВЗ может составлять 5,28 млн руб. в течение первого года работы. Средний срок окупаемости пункта — полгода.

Фото: пресс-служба Ozon

Ранее сообщалось, что Ozon с 1 декабря введет плату для владельцев ПВЗ — не больше 1% от вознаграждения владельца за заказы.

Ozon ПВЗ
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