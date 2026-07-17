Число промоактивностей в России выросло за год на 21%

За первое полугодие 2026 года 344 организатора активностей в России провели 696 уникальных промо, суммарная продолжительность которых составила 29 575 дней. В первом полугодии 2025 года 296 организаторов провели 573 промоактивности. Рост числа промо за год — на 21%. Об этом говорится в исследовании, проведенном платформой PromoBuilding. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Исследование проводилось по промоактивностям, проходившим в период с 1 января по 30 июня 2026 года. Были проанализированы 380 организаторов акций и более 835 промоактивностей. Также была собрана информация из более 1440 открытых источников.

В топ-5 организаторов промо по итогам первых шести месяцев 2026 года вошли ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» (28 проведенных акций и конкурсов, их общая продолжительность — 975 промодней), ООО «Дайверсити» (26 промо совокупной длительностью 897 дней), НАО «ЭМГ Промо» (22 промо общей длительностью 932 промодня), ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (18 промо общей продолжительностью 488 промодней), ООО «Прогрешен» (17 промо общей длительностью 386 дней).

Во втором квартале 2026 года 272 организатора активностей провели 456 уникальных промо продолжительностью 13 376 дней. Во втором квартале 2025 года 206 организаторов провели 330 промо. Таким образом во втором квартале этого года участники рейтинга провели на 38% больше промособытий, чем в том же периоде прошлого года.

В топ-5 организаторов промо во втором квартале 2026 года вошли ООО «Дайверсити» (17 промо общей продолжительностью 633 дня), ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» (16 промо, 467 дней), НАО «ЭМГ Промо» (11 промо, 433 дня), ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (10 промо, 578 дней), ИП Романова М. Ю. (восемь промо, 380 дней).

70% компаний из топ-30 организаторов промо — рекламные агентста, 13% — торговые организации, 10% — разработчики софта и компании, занимающиеся обработкой данных, 7% — производственные предприятия.

Лидерами среди агентств-организаторов промо стали ООО «Дайверсити» (17 промо общей продолжительностью 633 дня), ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» (16 промо, 467 дней), НАО «ЭМГ Промо» (11 промо, 433 дня), ИП Романова М. Ю. (восемь промо, 380 дней), ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (восемь промо, 220 дней).

Второй по представленности в рейтинге кластер — «Торговля». В топ-5 вошли ООО «Элемент-Трейд» (восемь промо общей продолжительностью 261 день), ООО «Лента» (восемь промо, 213 дней), ООО «Интернет Решения» (четыре промо, 137 дней), ООО «ТК «Мираторг» (четыре промо, 137 дней) и ООО «Четыре Лапы-ИМ» (три промо, 107 дней).