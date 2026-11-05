Активы бывшего производителя Coca-Cola в России просят передать во внешнее управление

Алтайская компания «Бочкари», производитель пива и безалкогольных напитков, обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести внешнее управление в отношении АО «Мултон» и ООО «Мултон партнерс». В качестве временного управляющего компания предложила назначить ее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Обращение было направлено в середине октября и переадресовано для рассмотрения в правительство. По словам одного из собеседников издания, инициативу уже частично поддержали профильные вице-премьеры.

До 2022 года «Мултон» занимался розливом в России напитков международных брендов Coca-Cola. В обоснование предложения «Бочкари» указывают на приостановку инвестиционной деятельности владельцами «Мултона», которая, по мнению авторов обращения, негативно влияет на экономику и налоговые поступления.

Кроме того, в письме упоминается поддержка глобальной компанией Coca-Cola Украины и международных спортивных мероприятий, в которых не участвуют российские спортсмены.

В случае назначения временным управляющим «Бочкари» намерены развивать инвестиционную активность на исторических территориях России и финансировать благотворительные программы.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Мултона» может достигать 245 млрд руб., включая 150 млрд руб. стоимости активов и 95 млрд руб. денежных средств на счетах.

«Мултон» — один из крупнейших российских производителей безалкогольных напитков. После того как Coca-Cola приостановила розлив своей продукции под глобальными брендами в России, компания сосредоточилась на локальных марках, в том числе «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn и BonAqua. Выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб. (+4,2%), чистая прибыль — 10,25 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза год к году.