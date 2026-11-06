МИД Японии выразил протест России из-за передачи активов JTI

МИД Японии выразил протест послу России в стране Николаю Ноздреву в связи с передачей российских активов табачного концерна Japan Tobacco International (JTI) во временное управление. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на представителей японского министерства.

Протест российскому дипломату в пятницу выразил генеральный директор бюро по делам Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура. Поводом стало подписание соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что правительство продолжит внимательно следить за развитием ситуации и реагировать на нее в координации с профильными министерствами и Japan Tobacco.

В российском подразделении JTI сообщили, что анализируют ситуацию и рассматривают возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам. В концерне также отметили, что изучают детали указа, варианты дальнейших действий и потенциальные последствия для корпоративной группы.

Согласно указу Владимира Путина от 5 ноября, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, АО «Промышленные активы» получило во временное управление доли структур JTI в ООО «Дж.Т.И. Донской табак», ООО «Петро», ООО «Дж.Т.И. Елец» и ООО «Крес Нева». JTI стала первым из мировых табачных концернов, чьи российские активы переданы под временное управление местной компании.

АО «Промышленные активы», которому переданы доли структур JTI, — компания, близкая к бизнесмену Таймуразу Боллоеву, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из федеральных ведомств. Боллоев основал пивоваренную компанию «Балтика», возглавлял «Олимпстрой» и владеет группой БТК, одним из крупнейших игроков российского рынка легкой промышленности. В 2023 году он стал президентом «Балтики» после передачи компании во временное управление Росимущества, а в 2024 году покинул этот пост.

В России зарегистрированы и другие юридические лица с названием АО «Промышленные активы». Одно из них было учреждено в Москве в сентябре 2026-го Сергеем Дремовым и специализируется на управлении активами. По данным «СПАРК-Интерфакс», Дремов является совладельцем боксерского клуба «Лидер» в Крыму и местного ООО «Акация».

Еще одно одноименное общество владеет бывшим заводом Bosch «Энгельс свечи зажигания», который в 2024-м вошел в «Севергрупп». В группе уточнили «Коммерсанту», что компания из указа президента к ней не относится.

Источник «Коммерсанта» на инвестиционном рынке оценил стоимость переданных во временное управление структур JTI в 60 млрд руб. с учетом средств на счетах. Стоимость всего российского бизнеса концерна, по его оценке, составляет 250−300 млрд руб.