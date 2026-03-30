30.03.2026 в 10:55

Регистрации бизнеса в e-commerce сократились на 24%

В России снижается приток новых игроков онлайн-торговли на фоне роста издержек и комиссий маркетплейсов

В России фиксируется заметное снижение числа новых участников рынка онлайн-торговли. По данным сервиса Rusprofile, в январе—феврале 2026 года было зарегистрировано 19,7 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сегменте e-commerce, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция усиливается с начала текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Снижение активности наблюдалось и ранее. По итогам 2025 года количество регистраций таких ИП и организаций составило 149 тыс., что на 18% ниже год к году. При этом число ликвидаций выросло на 15,1%, достигнув 130,3 тыс. По состоянию на середину марта в России действует более 466 тыс. организаций в e-com-сфере, из которых около 92% приходится на ИП.

Финансовые организации также подтверждают тренд. В «Точка-банке» отмечают, что пик интереса к выходу на маркетплейсы пришелся на 2023 год, после чего рынок начал постепенно охлаждаться. В 2025 году объем новых регистраций вернулся к уровню 2022 года.

Дополнительные данные ERP-сервиса «МойСклад» указывают на замедление развития маркетплейсов как по оборотам продавцов, так и по притоку новых участников. В начале 2026 года количество новых селлеров оказалось на 40% ниже по сравнению с летними показателями 2025 года.

Наиболее уязвимым сегментом остается микробизнес с выручкой до 100 тыс. руб. в месяц. За последние четыре года доля продавцов с оборотом до 10 тыс. руб. сократилась с 27% до 15%, а с оборотом до 100 тыс. руб. — с 37% до 28%. Эксперты связывают это с ростом комиссий маркетплейсов, увеличением логистических затрат и издержками на обработку возвратов, что снижает рентабельность для малых игроков.

По данным Medaiscope, 7% времени потребления жителей России в интернете приходится на e-com-ресурсы. По сравнению с февралем 2025 года показатель вырос на 18%.

