7% времени россиян в интернете приходится на e-com ресурсы

Активность россиян в сфере онлайн-торговли растет за счет увеличения времени и частоты использования e-com площадок, при этом приток новой аудитории замедляется. 7% времени потребления жителей России в интернете приходится на e-commerce ресурсы. По сравнению с февралем 2025 года показатель вырос на 18%. Об этом сообщили в Medaiscope.

Хотя бы раз в месяц сервисами электронной торговли пользуются 82% россиян. Среднесуточный охват составляет 60%. Средний пользователь тратит на e-com ресурсы 29 минут в день.

Активно растет аудитория e-com в старших возрастных группах. Cреди россиян 55−64 лет охват сервисов электронной коммерции за год увеличился на 18%, среди людей старше 65 лет — на 15%.

Наиболее популярная категория ресурсов в e-com — маркетплейсы, их суточный охват составляет 50%, месячный — 78%. Также в топ-5 попали ресурсы категорий «Продукты», «Аптеки», «Техника и электроника», «Одежда, обувь, аксессуары».

78% мобильных пользователей совершали поисковые запросы в e-com. На одного человека в мобайле в среднем в месяц приходится 43 запроса, семь категорий поиска и три площадки поиска.

Совокупный охват ИИ-сервисов в феврале 2026 года составил 32% россиян старше 12 лет. Среди подростков 12−17 лет нейросетями пользуются 59% в месяц, среди тех, кому 18−24 лет, — 54%.

34% пользователей e-commerce применяют ИИ-сервисы. 41% поисковых запросов совершают пользователи ИИ-сервисов. Россияне, применяющие искусственный интеллект, совершают на треть больше поисковых запросов в e-com, чем те, кто не пользуется нейросетями.

Ранее сообщалось, что жители России проводят в интернете в среднем до 8,5 часов в сутки, что ставит страну на пятое место в мире по времени, проведенному онлайн.