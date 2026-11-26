С начала 2026 года российские компании стали реже отправлять сотрудников в страны ЕС. Сильнее всего снизился спрос на поездки в Италию, Нидерланды и Португалию, тогда как Венгрия и Греция показали рост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

С начала года совокупное число купленных авиабилетов и бронирований отелей в странах Евросоюза сократилось на 12% год к году. Количество авиабилетов снизилось на 10,3%, а отельных бронирований — на 12,8%.

Несмотря на общую динамику, самыми востребованными направлениями остаются Италия, Франция и Испания. На них приходится 56,4% всех заказов в ЕС. Доля Италии составила 20,9%, однако число бронирований упало на 26%. Франция заняла 18,7% спроса (-12%), Испания — 16,8%, практически сохранив прошлогодний уровень.

Среди других популярных направлений Германия заняла 10,7% рынка бронирований, показав снижение на 15%. При этом спрос на Венгрию вырос на 30% при доле 5,9%, а количество заказов в Грецию удвоилось — на нее пришлось 5,5%.

В топ-10 также вошли Австрия (3,9%; +40%), Кипр (3,4%; -9%), Нидерланды (2,3%; -37%) и Португалия (2%; -48%). Таким образом, на фоне общего сокращения деловых поездок интерес к отдельным европейским направлениям продолжает расти.

Ранее сообщалось, что больше трети зумеров готовы работать за меньшую зарплату ради командировок. Почти половина отмечают, что смена обстановки повышает их продуктивность.