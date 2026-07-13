Четверть предпринимателей, открывших дело с друзьями, лишились и бизнеса, и дружбы

67% опрошенных российских предпринимателей имеют опыт ведения дел с друзьями: 32% ведут такой бизнес сейчас, 35% — пробовали в прошлом. 37% удалось сохранить и дело, и дружбу. Для 26% опыт закончился потерей и бизнеса, и друзей. Еще у 25% дело работает, но личные отношения охладели. 11% сохранили дружбу, но не бизнес. Таковы данные опроса, проведенного сервисом ЮKassa. Отчет есть в распоряжении Sostav.

34% респондентов начинали бизнес с близкими друзьями детства или школьными товарищами, 32% — с хорошими приятелями, 16% — с коллегами с прошлой работы, 13% — с однокурсниками. В отдельных случаях интервьюируемые указывали дальних родственников и бывших учеников.

25% опрошенных называют главным плюсом дружеского союза доверие с первого дня, 12% — общие ценности, 10% — взаимную поддержку в кризисные моменты, 7% — комфортную атмосферу, 5% — честность в финансовых вопросах, 5% — скорость принятия решений. 32% не видят плюсов в таком партнерстве.

22% интервьюируемых уверены, что в сотрудничестве друзей слишком сложно разделять личное и рабочее. 21% указывают на неравный вклад в общее дело. 15% испытывают неловкость, требуя от друга конкретного результата. 15% считают, что совместный бизнес означает автоматическую потерю дружбы. 13% отмечают разные взгляды на развитие бизнеса, 3% — разные финансовые ожидания. 7% считают, что минусов в таком взаимодействии нет.

Респонденты уверены, что важно изначально прописать роли и зоны ответственности (85%), доли и распределение прибыли (72%), правила решения конфликтов (50%), сценарий выхода из бизнеса (49%).

В опросе участвовали больше 200 организаций, использующих ЮKassa, из которых 48% — индивидуальные предприниматели, 39% самозанятые, 13% — юридические лица.