«Честный знак» стал стратегическим партнером ЦСКА

Государственная система цифровой маркировки «Честный знак» стала стратегическим партнером ПФК ЦСКА. Это первое масштабное спонсорское соглашение проекта в профессиональном спорте, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Партнерство не ограничится традиционным размещением бренда. В течение сезона «Честный знак» и ЦСКА планируют проводить специальные активации на домашних матчах, использовать цифровые площадки клуба для коммуникации с аудиторией, а также запускать онлайн-проекты для вовлечения болельщиков.

По словам генерального директора ПФК ЦСКА Романа Бабаева, для клуба особенно символично, что именно армейцы стали первым спортивным партнером государственной системы цифровой маркировки. Он отметил, что сегодня «Честный знак» ежегодно охватывает более 44 млрд единиц товаров, а количество участников системы превышает 3,2 млн компаний. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.

Разработкой концепции партнерства, активационных механик и сопровождением соглашения занимается агентство Media Direction Sport (Media Direction Group). Как отметил управляющий директор агентства Андрей Леонтьев, стороны намерены выйти за рамки классического спонсорского пакета и сделать взаимодействие с болельщиками более заметным и вовлекающим.

Партнерство станет частью долгосрочной стратегии «Честного знака» по развитию коммуникации с массовой аудиторией и поддержке российского спорта. Для ЦСКА соглашение расширяет пул стратегических партнеров, а для государственной системы маркировки открывает новое направление в спортивном маркетинге.