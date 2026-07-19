Человек-паук проверил на прочность новый смартфон Samsung

Samsung запустила новую рекламную кампанию совместно с Sony Pictures, приуроченную к выходу фильма «Человек-паук: Новый день». По сюжету Спайдермен становится владельцем смартфона, способного выдержать экстремальные испытания. Вместо обычной демонстрации характеристик компания встроила продукт в сюжет вселенной Marvel.

Кампания стала частью стратегии Samsung по продвижению надежности складных смартфонов. Человек-паук проверяет устройство на прочность в условиях, которые соответствуют образу жизни супергероя: падения, удары и постоянные приключения становятся своеобразным тестом для смартфона. Главная идея кампании — если телефон способен выдержать нагрузки Человека-паука, то он справится и с повседневными ситуациями обычных пользователей.

В кампании также задействованы устройства экосистемы Galaxy, включая складные смартфоны серии Galaxy Z и умные часы Galaxy Watch. Также в ролике появился актер Джейкоб Баталон, сыгравший Неда Лидса в последних фильмах о Человеке-пауке.

Добавим, фильм «Человек-паук: новый день» выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года. Релиз на территории стран СНГ назначен на 6 августа. Это четвертая часть истории о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли.