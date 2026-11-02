«Ростелеком» рассматривает создание «подземных» дата-центров

«Ростелеком» прорабатывает создание заглубленных («подземных») центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз. Сейчас компания ведет переговоры с «Норникелем» о создании такого объекта, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с планами оператора.

В «Ростелекоме» рассматривают три уровня защиты цифровой инфраструктуры: резервное копирование данных на отдельной площадке, распределение вычислительных мощностей между географически удаленными объектами и заглубленное размещение ЦОДов. Конкретную конфигурацию инфраструктуры оператор подбирает с учетом потребностей и финансовых возможностей заказчика.

Интерес к защищенным дата-центрам связан с изменением моделей угроз. В октябре 2026 года в результате атак беспилотников пострадали ЦОДы «Яндекса» и «Сбера». Кроме того, Минцифры разработало рекомендации по защите таких объектов, в которых для наиболее значимых площадок рассматривается в том числе подземное, скальное или бункерное размещение.

По оценке ведущего консультанта iKS-Consulting Дениса Патрикеева, строительство заглубленного ЦОДа может обойтись на 30−40% дороже наземного объекта сопоставимой мощности и надежности. Сейчас средняя стоимость наземного дата-центра в России составляет 1,2−1,3 млрд руб. за 1 МВт IT-нагрузки.

По прогнозу независимого эксперта Артема Семенихина, к 2031 году спрос на подземные ЦОДы может составить 1−3% потребности российского рынка — это примерно 5−10 площадок мощностью 5−10 МВт каждая. Основными заказчиками такой инфраструктуры, вероятно, станут владельцы наиболее критичных бизнес- и государственных сервисов.