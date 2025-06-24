Chanel запускает собственный журнал об искусстве

Chanel запускает собственный журнал Arts & Culture Magazine, посвященный искусству и культурным инициативам бренда за последние пять лет. Первый номер под названием vol. 1 выйдет уже в конце июня, сообщает WWD.

Журнал будет продаваться в книжных магазинах по всему миру. Курируют журнал Культурный фонд Chanel и Яна Пил, глава направления искусств и культурного наследия модного дома.

Первый выпуск выйдет на английском языке. Журнал будет содержать 250 страниц. На обложке использованы предметы из личной коллекции Габриэль Шанель: бюст дизайнера в металлических солнцезащитных очках Chanel с показа бренда осенью 2002 года.

Arts & Culture Magazine — это часть кампании бренда в поддержку печатных медиа и независимых книжных магазинов. Кроме того, в книжных лавках в Лондоне до конца июня будут проводиться тематические мероприятия.

Ранее сообщалось, что Кендрик Ламар стал новым лицом Chanel, приняв участие в кампании, посвященной линейке солнцезащитных очков весны 2024 года. Рэпер появился в серии минималистичных черно-белых снимков в черной одежде и классических очках с логотипом бренда.