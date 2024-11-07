Завод по выпуску телевизоров Philips остановил работу

Завод китайской TPV Technology по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp под Санкт-Петербургом остановил работу. Причиной стало санкционное давление со стороны регуляторов США и ЕС, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, TPV оказался под угрозой вторичных санкций и решил не рисковать с учетом того, что российский рынок не являлся для него основным. В частности, завод испытывал сложности с оплатой компонентов через Китай.

Завод закрылся в конце октября. В сервисном отделе компании подтвердили, что производство в Шушарах остановлено. Сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков готовой продукции и комплектующих, при этом гарантийное и сервисное обслуживание будет поддерживаться в полном объеме.

Источник издания на рынке оценил, что совокупная доля в штуках телевизоров Sony и Sharp в РФ не превышает 1%. Доля Philips составляет 1,8% рынка в штуках и 2,7% в деньгах. Эксперты считают, что эти доли в России поделят между собой китайские Haier, Hisense и TCL.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии продажи телевизоров в РФ по сравнению с началом 2023 года снизились на 5%. Спрос падает на фоне увеличения цен на эту продукцию.