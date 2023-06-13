Американская кинопремия «Золотой глобус» сменила владельца. Компании Dick Clark Productions (DCP) и Eldridge приобрели все активы и права, связанные с наградой, включая право вручать её, у Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Об этом сообщается на сайте кинопремии.

В пресс-релизе отмечается, что церемония станет коммерческим предприятием, DCP и её партнёры будут планировать, организовывать и продюсировать ежегодное шоу Golden Globe Awards. Сама HFPA будет распущена.

Вырученные от сделки средства, стоимость которой не раскрывается, новые владельцы направят в недавно созданный фонд «Золотой глобус». Он в том числе продолжит благотворительную деятельность HFPA.

Сделка завершила процесс перехода кинопремии под управление частной компании, начатый в июле прошлого года. Тогда HFPA одобрила предложение Eldridge Industries о создании частной фирмы для управления активами «Золотого глобуса».

Поиск «потенциальных стратегических альтернатив» был начат «в ответ на значительно изменившиеся рыночные условия» в постпандемийной реальности. Кроме того, HFPA стремилась обеспечить финансовую стабильность для своих благотворительных и филантропических проектов, поэтому начала рассматривать предложения ивесторов.

В итоге была выбрана инвестиционная группа Eldridge Тодда Боули, предложившая создать новую частную компанию, которой будут принадлежать все права на интеллектуальную собственность кинопремии.

Генеральный директор DCP Джей Пенске также возглавляет основанную им Penske Media. Американскому медиахолдингу принадлежат издания Deadline, Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Billboard, IndieWire и другие популярные СМИ.

81-я церемония премии «Золотой глобус» состоится 7 января 2024 года.