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23.12.2024 в 10:45

Выручка клиник медицинской косметологии по всей России выросла на 65%

Также россияне стали чаще ходить на массаж и эпиляцию

В январе — ноябре 2024-го клиники медицинской косметологии по всей России нарастили выручку на 64,7% год к году. Кроме того, соотечественники стали чаще посещать салоны массажа и эпиляции, владельцы которых нарастили выручку на 54,4%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты сервиса записи Yclients.

По данным оператора фискальных данных «Такском», средняя цена одного сеанса массажа в России за последние 11 месяцев выросла на 11% год к году, достигнув 2,7 тыс. руб., а количество чеков возросло на 10%. Стоимость услуг эпиляции поднялась незначительно — на 1%, до 3,1 тыс. руб., однако число чеков увеличилось на 14%. Аналитики сервиса «Чек Индекс» за указанный период зафиксировали в клиниках косметологии рост трансакций на 20%.

В клинике «Атлас» спрос на косметологические процедуры в уходящем году увеличился почти в два раза, утверждает генеральный директор Ксения Лемберг. В «Медси» количество выполненных аппаратных процедур увеличилось на 40%, отмечает директор направления «Медси Beauty» Оксана Башарина. Наиболее популярными процедурами в 2024 году стали ботулинотерапия, биоревитализация, аппаратные методики коррекции фигуры. Ксения Лемберг также отметила повышение интереса к лазерным методикам омоложения, RF-лифтингу. Эксперт объясняет это развитием новых направлений в рамках отделения косметологии.

До февраля 2022 года на российском рынке медицинского оборудования и расходных материалов доминировали производители из Европы и США. Однако сейчас зарубежные поставки значительно затруднены из-за проблем с логистикой и трансграничными платежами с этими странами. Эксперты, опрошенные изданием, единодушны в том, что основной причиной роста спроса на медицинские косметологические услуги является стремление россиян инвестировать в уход за собой, хотя в то же время они готовы экономить на маникюре и стрижке.

Красота Клиники косметологии Салоны красоты
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