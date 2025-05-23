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23.05.2025 в 07:20

Бытовая техника подешевела на 10–20%

В условиях конкуренции рознице приходится уменьшать ценники

Бытовая техника в России в апреле-мае подешевела на 10−20% по сравнению с первыми месяцами года. На ситуации сказывается укрепление рубля. Кроме того, в условиях сильной конкуренции рознице приходится быстро уменьшать ценники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ретейла.

В результате цены на мелкую бытовую технику снизились примерно на 16%, крупную — на 7−11%, особенно у брендов Kraft, «Бирюса», Samsung и Beko.

В ресейле, по данным «Авито», в рассматриваемый период на 10% упала цена плит и духовых шкафов и на 7% — микроволновых печей.

Эксперты отмечают, что снижение продолжается постепенно из-за поступления товаров по более низкому курсу и скопившихся запасов. Также сказывается отсутствие свободных денежных средств у населения из-за высокой кредитной нагрузки и из-за привлекательности банковских депозитов с большими процентами.

В будущем существенного удешевления ждать не стоит — рынок стабилизируется, а цены могут начать расти при изменении валютных курсов и улучшении спроса, уверяют его участники.

В конце прошлого года производители уведомили торговые сети, что цены на бытовую технику в России вырастут в среднем от 10 до 20%. Среди причин назывались курсы валют.

Бытовая техника
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