Бытовая техника подорожает на 10-20%

Цены на бытовую технику в России вырастут в среднем от 10 до 20%. Соответствующие уведомления от производителей уже получили некоторые торговые сети, сообщает «Коммерсант».

В частности, французская компания «Группа «СЕБ-Восток»» (Tefal, Krups, Rowenta) уведомила о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Причиной назван «рост стоимости комплектующих, логистических затрат и увеличения стоимости оборотного капитала».

Компания IPH appliances (бренды Beko, Indesit, Grundig) уведомила в начале ноября о повышении цен со 2 декабря на всю продукцию, как локальную, так и импортную.

Собеседник издания из числа дистрибьюторов не исключил, что в январе вся потребительская электроника подорожает более чем на 20%. Пока распродается техника, закупленная по курсу 85 руб. за доллар.

Годом ранее иностранные производители бытовой техники отправляли аналогичные письма с уведомлением о повышении цен на 10−15%. Тогда эксперты говорили, что цены сдержат отечественные бренды и локализованные производства иностранных компаний.