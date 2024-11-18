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18.11.2024 в 11:00

Ряд российских брендов бытовой техники сократит выпуск своей продукции

Производить товары в Китае становится всё дороже

В следующем году ряд небольших российских брендов бытовой техники может сократить на треть объём заказов на выпуск продукции в Китае. Причина — увеличение ключевой ставки Центробанком РФ, пишет «Коммерсантъ».

Отечественные СТМ (собственные торговые марки) холодильников, стиральных и посудомоечных машин и другой техники размещают заказы на контрактное производство, в первую очередь в КНР. Выпуск продукции идёт за счёт кредитных средств.

Компании при размещении заказа на китайской фабрике платят аванс (15−20% от общей стоимости). В начале производства они вносят ещё 40%, а перед отправкой товаров — оставшуюся сумму.

С повышением ключевой ставки дорожают кредиты для бизнеса. Кроме того, производство бытовой техники в Китае становится менее выгодным из-за логистики и курса юаня.

По словам экспертов, падение штучных заказов в КНР не приведёт к сокращению российского рынка в натуральном выражении, т. к. у дистрибьюторов и ретейлеров есть запасы техники на складах.

Ранее сообщалось, что российские импортёры начали сокращать закупки электроники и бытовой техники. В октябре они снизились на 15−30%. Главная причина — затоваренность складов.

Китай Бытовая техника
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