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12.11.2024 в 08:00

Импортеры электроники и бытовой техники сократили закупки

По итогам года рынок может просесть на 10-20%

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Российские импортеры начали сокращать закупки электроники и бытовой техники. В октябре они сократились на 15−30%. Главная причина — затоваренность складов, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что просели не все категории техники и электроники, но роста нет нигде. По его подсчетам, в этом году в целом рынок может сократиться на 10−20%. В следующем году возможен рост цен на гаджеты до 20%.

В «Марвел-Дистрибуции» рассказали, что многие компании рассчитывали на значительно большую покупательскую активность в конце года, поэтому ранее наращивали закупки. Пока этот прогноз сбывается частично. «Сейчас очень выгодные банковские ставки, граждане намного охотнее открывают депозиты, чем тратят деньги на бытовую технику и электронику», — полагают в компании.

Собеседник издания подтвердил, что рост ставки заставил импортеров осторожнее относиться к закупкам — держать на складах товар, который нельзя распродать быстро, невыгодно. В частности, решено повременить с закупкой дорогих ноутбуков ушедших из РФ брендов, а также европейской бытовой техники.

Ранее стало известно, что рынок крупной бытовой техники в России продолжает расти из квартала в квартал. За первые девять месяцев 2024 года россияне приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. Это больше на 11% в штуках и на 14% в деньгах по сравнению с прошлым годом.

Электроника бытовая тезхника
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