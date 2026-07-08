Британского оператора связи оштрафовали за удержание клиентов

Британский регулятор Ofcom наложил на провайдера Virgin Media рекордный штраф в размере 28 млн фунтов стерлингов за нарушение прав потребителей. По данным ведомства, сотрудники компании намеренно усложняли клиентам процедуру расторжения договоров. Об этом сообщает The Guardian.

Расследование регулятора началось после двух тысяч жалоб пользователей: звонки в службу поддержки неожиданно прерывались, абонентов многократно переводили между операторами или заставляли долго ждать ответа, чтобы они отказались от идеи сменить провайдера.

В результате проверки Ofcom установил, что миллионы звонков, совершенных клиентами в период с января 2022 года по сентябрь 2024 года, были обработаны операторами колл-центра «с целью задержать или предотвратить отмену клиентами услуг и переход к конкуренту».

Также обнаружена действовавшая в компании система бонусов, которая фактически поощряла сотрудников удерживать клиентов любыми способами.

После признания нарушений Virgin Media получила скидку в 30% на штраф, однако сумма взыскания все равно стала крупнейшей в истории британского регулятора. Ofcom также обязал Virgin Media пересмотреть систему мотивации сотрудников, усилить контроль за работой колл-центров и проверить, получили ли пострадавшие абоненты компенсации.

Ранее сообщалось, что Ofcom потребовал от крупнейших соцсетей, включая Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России), TikTok, Snapchat и YouTube, срочно внедрить более строгие проверки возраста и усилить меры безопасности для несовершеннолетних.