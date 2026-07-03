Британские депутаты призвали проверить «Машу и Медведя» на предмет пропаганды

Группа британских депутатов из нескольких партий обратилась к министру культуры Великобритании с призывом проверить законность трансляции российского мультсериала «Маша и Медведь». По мнению парламентариев, популярный детский проект может использоваться как инструмент «мягкой силы» России и содержать элементы пропаганды, пишет The Guardian.

Авторы письма утверждают, что в отдельных эпизодах мультфильма присутствует советская военная символика. В частности, они указывают на сцены, где главная героиня появляется в головных уборах, напоминающих форму советских танкистов и пограничников. По мнению депутатов, такие образы способствуют нормализации советской символики среди детской аудитории.

Создатель мультсериала, компания Animaccord, категорически отвергла эти обвинения. В компании заявили, что «Маша и Медведь» — это частный коммерческий проект, который почти два десятилетия рассказывает истории о дружбе и доброте, и не содержит политического подтекста. Представители студии также подчеркнули, что не получают государственного финансирования и работают в полном соответствии с законодательством.

В британском правительстве пока не комментируют инициативу парламентариев. Источники в Уайтхолле отмечают, что решение о трансляции контента принимают сами вещатели при условии соблюдения требований медиарегулятора Ofcom.

В мае сообщалось, что создатель анимационного хита «Маша и Медведь» Олег Кузовков запускает производство первого полнометражного фильма по вселенной сериала. Проект станет новой интерпретацией истории и фактически перезапуском популярного бренда.