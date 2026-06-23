Бренды все чаще выдают ИИ-инфлюенсеров за реальных людей

Бренды в соцсетях все активнее используют инфлюенсеров, созданных с помощью искусственного интеллекта, чтобы продвигать товары и услуги. Такой контент часто выглядит как реальные отзывы и жизненные ситуации, выяснил The Guardian.

По данным издания, компании публикуют видео и посты, где «пользователи» делятся личным опытом — например, хвалят приложения или продукты в формате привычного пользовательского контента. При этом зрителям не всегда очевидно, что речь идет об ИИ-генерации, а не о реальных людях.

Отдельно отмечается, что в некоторых случаях создателей такого контента обязывают подписывать соглашения о неразглашении, чтобы не раскрывать использование искусственного интеллекта в рекламных материалах. Это вызывает вопросы о прозрачности и доверии к рекламе в соцсетях.

Регуляторы и потребительские организации указывают, что в ряде стран пока нет четких правил обязательной маркировки ИИ-контента в рекламе. В Великобритании такие требования отсутствуют, тогда как в ЕС с 2026 года могут вступить нормы, обязывающие помечать дипфейки и синтетические изображения.

Эксперты предупреждают, что пользователям все сложнее отличать реальные отзывы от сгенерированных, а бренды все чаще используют ИИ-инфлюенсеров как более дешевую и управляемую альтернативу традиционным блогерам и фотосъемкам.

Ранее ассоциация розничной торговли EuroCommerce, которая включает Amazon, H&M, Ikea, Inditex и других крупных ретейлеров, обратилась к властям ЕС с призывом вывести рекламу, созданную с помощью ИИ, из-под новых требований прозрачности в рамках Закона об ИИ.