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18+
22.03.2025 в 18:08

Бренд Stella McCartney посвятил коллекцию Губке Бобу

Коллаборация приурочена к 25-летию культового мультсериала

Подразделение Stella McCartney, специализирующееся на детской одежде, заколлабилось с мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». Результатом совместной работы стала новая коллекция для детей до 14 лет, посвященная 25-летию мультфильма.

Партнерство привлекает внимание общественности к проблемам загрязнения морей и океанов, и к их обитателям, многие из которых уже находятся под угрозой исчезновения. Акцент коллаборации сделан на экологически чистых материалах, которые не тестировались на животных, и использовались для создания коллекции.

В капсулу вошли 38 вещей, в том числе джинсы, шорты, футболки, лонгсливы и худи, с изображениями всех жителей Бикини Боттом: Патрика, улитки Гэри и Планктона.

Бренд Stella McCartney посвятил коллекцию Губке Бобу Бренд Stella McCartney посвятил коллекцию Губке Бобу Бренд Stella McCartney посвятил коллекцию Губке Бобу Бренд Stella McCartney посвятил коллекцию Губке Бобу
Губка Боб Stella McCartney
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