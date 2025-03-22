Бренд Stella McCartney посвятил коллекцию Губке Бобу

Подразделение Stella McCartney, специализирующееся на детской одежде, заколлабилось с мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». Результатом совместной работы стала новая коллекция для детей до 14 лет, посвященная 25-летию мультфильма.

Партнерство привлекает внимание общественности к проблемам загрязнения морей и океанов, и к их обитателям, многие из которых уже находятся под угрозой исчезновения. Акцент коллаборации сделан на экологически чистых материалах, которые не тестировались на животных, и использовались для создания коллекции.

В капсулу вошли 38 вещей, в том числе джинсы, шорты, футболки, лонгсливы и худи, с изображениями всех жителей Бикини Боттом: Патрика, улитки Гэри и Планктона.