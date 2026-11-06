«У бренда должно быть имя»: Otvetdesign разработал айдентику для IMENA

Свое особенное пространство начинается с подбора мебели, но восприятие премиального интерьерного салона формируется задолго до знакомства с его ассортиментом. Первое впечатление задают название, визуальный образ и то, как бренд рассказывает о себе. О подходе к созданию айдентики бренда ИМЕНА, Sostav рассказали в OTVETDESIGN .

Отправная точка — бренд, которому нужно подчеркнуть индивидуальный подход

ИМЕНА — бренд интерьерных салонов, в которых представлены европейские производители мебели и кухонь, а также предметы интерьера.

Перед командой брендингового агентства Otvetdesign стояла задача сформировать узнаваемый образ, который при выходе на рынок позволит отстроиться от конкурентов и привлечь аудиторию премиального сегмента.

Для этого требовалось перейти от личного бренда к полноценной масштабируемой системе, которая с первого взгляда транслировала бы статус компании.

Анализ рынка и поиск идеи

Проект длился около 2−3 месяцев. Работу начали с исследования конкурентов. Креативная команда изучила позиционирование игроков рынка, сравнила их визуальные решения, проанализировала сайты производителей кухонь и мебели, а также способы коммуникации с потенциальными покупателями.

Отдельное внимание уделили специфике дистрибуции: в этой категории важно объяснить ценность компании, которая помогает ориентироваться в разнообразии брендов и находить решения под конкретного человека.

Исследование показало, что визуальная система не должна строиться вокруг одной интерьерной эстетики. Кухня может задать тон всему пространству, а мебель и предметы интерьера могут радикально отличаться по стилю. Поэтому бренд должен был стать объединяющим звеном между разными производителями.

Такую философию отражает и взгляд самого бренда.

Анна Пстыга, основательница салонов IMENA: Мы соединяем индивидуальность человека с культурой европейского дизайна и коллекциями ведущих европейских фабрик. В основе позиционирования — идея соответствия между клиентом, пространством и брендами: подбор решений, которые отражают личность человека, его эстетические предпочтения и представление о комфортной жизни.

Виктория Ламина, ведущий арт-директор Otvetdesign: Ценность бренда заключается не в универсальности предложений, а в возможности подобрать решение под конкретного клиента. Этот принцип предстояло выразить через графику, типографику, цвет и систему фирменных носителей.

В результате этого этапа сформировалась концептуальная основа айдентики.

Разработка концептов

Над проектом работали три дизайнера: получилось много идей и направлений, трёх «финалистов» определили на совместных встречах и ушли в проработку. В итоге была выбрана дополнительная концепция, которая оптимально совместила эстетику клиента и бизнес-задачи.

Дарья Андреева, ведущий арт-директор Otvetdesign: Иногда идеи приходят в процессе, когда проект в самом разгаре. Мы в целом всегда в проектах стараемся раскрыть бренд в разных состояниях: от самого смелого до самого сдержанного. Стараемся показать клиенту, насколько он может быть разным.

Были варианты от самого дерзкого и модернового до интеллектуального и консервативного. Клиенту особенно откликнулся интеллектуальный концепт с арт-метафорой, но при оценке с точки зрения аудитории он отметил, что визуальный образ должен быть проще и понятнее: у потенциальных покупателей нет времени разгадывать сложные смыслы.

Для креативной команды это стало ценным моментом: концепция отчасти отражала внутренний мир клиента, но важно было найти баланс между его эстетическими предпочтениями и задачами бизнеса.

В итоге выбрали ту самую четвертую концепцию.

Создание логотипа. Разные марки — одно имя

В основу логотипа заложили саму идею бренда: объединение разных характеров в единую систему. Он построен на сочетании шрифтовых гарнитур, которые отличаются по характеру, но складываются в единое слово — ИМЕНА. Различие здесь работает не как противоречие, а как способ подчеркнуть индивидуальность каждого элемента внутри общей системы.

Типографика в этом случае стала не просто способом написать название, а визуальным выражением подхода бренда к подбору ассортимента: разные по характеру элементы могут существовать вместе, если их объединяет точный отбор и общая идея.

Эту концепцию продолжает знак — монограмма из букв I, M и N. Она переводит название в самостоятельный графический символ, который может использоваться отдельно от логотипа и поддерживать узнаваемость бренда на разных носителях.

Цвета и графика. Баланс статуса и функциональности

После разработки логотипа команда перешла к формированию общей визуальной стилистики. Ее построили на сочетании двух принципов — монументальности и функциональности.

Первый отсылает к неоклассицизму. Это идея величия и значимости, выраженная через масштаб, крупные формы и ощущение основательности. Второй связан с Баухаусом, где в центре внимания находятся практичность, ясность и польза каждого элемента.

На первый взгляд эти подходы могут казаться противоположными, но именно их сочетание позволило передать вайб компании: с одной стороны, бренд работает в премиальном сегменте и должен демонстрировать статус, с другой — предлагает практичные решения для повседневной жизни.

Два принципа получили развитие в цветовой палитре. Монументальность выражают оттенки мрамора и розового золота, функциональность — дуб и графит. Дуальный градиент объединяет их в общей системе, создавая переход между разными визуальными состояниями.

Цвет здесь работает и на эстетическое впечатление, и на раскрытие концепции. Материалы и оттенки ассоциируются с интерьерной средой, а их сочетание поддерживает баланс между выразительностью и сдержанностью.

Адаптировали айдентику для цифровых каналов

Айдентика должна работать как в интерьерном пространстве и печатных материалах, так и в цифровых коммуникациях. Поэтому на этапе разработки команда учитывала возможность адаптации визуальной системы к разным форматам и сценариям использования.

В логотип заложили принцип вариативности, благодаря которому он может адаптироваться под различные диджитал-форматы. То есть, вы сохраняете связь с брендом в разных точках контакта, не ограничивая коммуникацию единственным вариантом композиции.

Еще один инструмент — фирменный паттерн. Он продолжает графическую логику айдентики и может становиться частью разных материалов, дополнять контент и использоваться при оформлении визуальных и маркетинговых коммуникаций.

Фирменный стиль в материалах и деталях

Физические носители дают возможность раскрыть премиальность через фактуру, материалы и качество исполнения.

Поэтому айдентику адаптировали для офлайн-пространства, коллекций фарфора, мерча и тактильных полиграфических изделий. Важной частью работы стало продумывание производственных деталей еще на этапе дизайна: графика должна сохранять выразительность не только на экране, но и после переноса в реальные материалы.

Среди возможных способов воплощения — тиснение и конгрев с использованием фольги цвета розового золота. Сочетание этих техник позволяет добавить физическую глубину и фактуру, продолжая цветовую и концептуальную логику фирменного стиля.

Внимание к деталям распространилось и на упаковку: вместо стандартных материалов для мерча и подарков можно использовать, например, замшу. Такой подход поддерживает идею персонализации и позволяет сделать взаимодействие с брендом продолжением общего визуального и тактильного опыта.

При этом премиальность достигается не за счет количества декоративных приемов, а за счет их осмысленного использования. Каждый материал и способ обработки должен работать на единую идею, а не существовать отдельно от нее.

Результат: единая система для разных интерьеров.

Главный результат проекта — визуальная система, которая объединяет разные интерьерные направления, но не привязывает бренд к одному из них. В ее основе лежит идея индивидуальности: как разные шрифтовые гарнитуры складываются в одно название, так и разные производители и предметы интерьера объединяются в ассортименте салонов.

Типографический логотип, монограмма I, M и N, дуальный градиент и фирменный паттерн формируют набор визуальных инструментов, которые можно использовать в цифровых и физических коммуникациях. А сочетание монументальности и функциональности помогает выразить премиальный характер бренда без избыточной декоративности.

Отдельную роль сыграл сам процесс разработки. Финальной стала концепция, созданная дополнительно. Ее выбор стал результатом совместной работы команды и клиента, готовности исследовать разные направления и способности оценивать дизайн как по визуальной выразительности, так и по тому, насколько точно он решает задачу бизнеса.