Бренд-директор VK Виолетта Силенина покидает компанию. Топ-менеджер подтвердила Sostav эту информацию и сообщила, что 31 августа станет ее последним рабочим днем в VK.

Виолетта присоединилась к команде «ВКонтакте» в 2012 году — еще до покупки социальной сети компанией Mail.ru Group. Долгое время Виолетта была бренд-директором соцсети и параллельно руководила продуктами «Стикеры» и «Подарки».

В 2021 году Виолетта возглавила ребрендинг Mail.ru Group в VK. В роли бренд-директора всей группы VK создала и внедрила единую архитектуру брендов, возглавила центральную бренд-функцию и отвечала за разработку маркетинговых коммуникаций для всех продуктов компании.

В числе проектов Виолетты — создание и вывод на рынок брендов «VK Музыка», «VK Видео», VK Fest и многих других.