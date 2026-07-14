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14.07.2026 в 15:00

Brand Analytics представила новый инструмент «Дерево развития сюжета»

Он выявляет первоисточник и визуализирует распространение публикации в СМИ

Компания Brand Analytics, разработавшая одноименную систему мониторинга соцмедиа и СМИ, представила инструмент «Дерево развития сюжета», который показывает, как инфоповод распространяется по СМИ: с какой публикации он начался, какие издания его подхватили и от кого пошли перепечатки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Brand Analytics.

Раньше пиарщикам приходилось вручную находить первоисточник в потоке перепечаток. Теперь Brand Analytics самостоятельно находит первоисточник, помечает публикации с недостоверным временем размещения (если они есть) и строит граф связей между сообщениями — с прямыми ссылками и перепечатками по совпадению текста. Это позволяет увидеть самые эффективные СМИ для распространения инфоповода.

Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics:

Мы заметили, что у пиарщика существует проблема — сложно собрать и отследить, как распространились все публикации с перепечатками, особенно если нет прямого цитирования или не все публикации инициированы им самим. Наш новый инструмент помогает быстро увидеть первоисточник сюжета и понять, публикации на каких источниках расходятся лучше всего. Также это полезно в кризисных сюжетах — чтобы понять, кто первоисточник и откуда все началось. А при планировании коммуникаций через «Дерево развития сюжета» вы сможете увидеть, публикации в каких изданиях дают больше всего перепечаток. Это поможет решить, с каким источником эффективнее работать и кого включать в коммуникационный план.

Ранее Brand Analytics открыла прямой доступ к данным мониторинга из внешних LLM-сервисов через протокол МCP. Пользователи могут подключить свой LLM-сервис напрямую к данным мониторинга и готовить аналитику в диалоге с нейросетью.

СМИ Brand Analytics
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