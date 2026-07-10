Brand Analytics открыла прямой доступ к данным мониторинга из внешних LLM-сервисов через протокол МCP

Компания Brand Analytics, разработавшая одноименную систему мониторинга соцмедиа и СМИ, открыла прямой доступ к своим данным для внешних LLM-сервисов через протокол MCP (Model Context Protocol). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Brand Analytics.

Пользователи Brand Analytics могут подключить свой LLM-сервис напрямую к данным мониторинга и готовить аналитику в диалоге с нейросетью — без выгрузки данных и переключения между интерфейсами. Нужно дать нейросети промпт с указанием, какие данные мониторинга необходимы, и получить готовый ответ. Результаты можно оформить в графики, таблицы, презентацию и подготовить текст комментария к ней.

MCP — это протокол, задающий единый стандарт, по которому LLM-сервисы подключаются к внешним данным и базам знаний. Поддержка MCP реализована в большинстве популярных российских и зарубежных LLM. По этому стандарту Brand Analytics передает нейросети данные в нужном формате, а сам протокол определяет рекомендации по взаимодействию с ними.

Через MCP нейросеть обращается к данным мониторинга напрямую и сразу формирует структурированный ответ — будь то сравнение тональности упоминаний бренда и конкурентов, отчет по охватам за период или подборка ключевых тем обсуждения за квартал. Качество результата зависит от возможностей выбранной нейросети и навыков пользователя в работе с ней.