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10.07.2026 в 13:00

Brand Analytics открыла прямой доступ к данным мониторинга из внешних LLM-сервисов через протокол МCP

Пользователи могут подключить свой LLM-сервис напрямую к данным мониторинга и готовить аналитику в диалоге с нейросетью

Компания Brand Analytics, разработавшая одноименную систему мониторинга соцмедиа и СМИ, открыла прямой доступ к своим данным для внешних LLM-сервисов через протокол MCP (Model Context Protocol). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Brand Analytics.

Пользователи Brand Analytics могут подключить свой LLM-сервис напрямую к данным мониторинга и готовить аналитику в диалоге с нейросетью — без выгрузки данных и переключения между интерфейсами. Нужно дать нейросети промпт с указанием, какие данные мониторинга необходимы, и получить готовый ответ. Результаты можно оформить в графики, таблицы, презентацию и подготовить текст комментария к ней.

MCP — это протокол, задающий единый стандарт, по которому LLM-сервисы подключаются к внешним данным и базам знаний. Поддержка MCP реализована в большинстве популярных российских и зарубежных LLM. По этому стандарту Brand Analytics передает нейросети данные в нужном формате, а сам протокол определяет рекомендации по взаимодействию с ними.

Через MCP нейросеть обращается к данным мониторинга напрямую и сразу формирует структурированный ответ — будь то сравнение тональности упоминаний бренда и конкурентов, отчет по охватам за период или подборка ключевых тем обсуждения за квартал. Качество результата зависит от возможностей выбранной нейросети и навыков пользователя в работе с ней.

Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics:

Мы постоянно отслеживаем зарождающиеся технологические тренды и на основе самых перспективных формируем новые подходы к работе с данными. Интеграция через MCP — пример такого шага на опережение: мы даем клиентам возможность работать с мониторингом напрямую из привычных им LLM-сервисов, в разы ускоряя ответ аналитиков на запрос бизнеса.

Brand Analytics Искусственный интеллект
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