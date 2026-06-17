Как перестать контролировать удаленную команду: четыре рабочих метода

Удаленная и гибридная работа прочно вошла в российскую реальность. По данным hh.ru, в январе-сентябре 2025 года работодатели разместили 745 тыс. дистанционных вакансий — на 17% больше, чем годом ранее. В целом по стране совокупное число таких позиций превысило 900 тыс., а доля вакансий с удаленным графиком выросла до 10% от общего объема предложений. Такой рост подтверждает востребованность удаленных вакансий среди соискателей.

При этом не все руководители смогли перестроиться на управление гибридными командами — зачастую в «арсенале» боссов микроменеджмент и регулярные вопросы о прогрессе в задачах, требования показывать все результаты. Но такие подходы только раздражают сотрудников, а продуктивность от этого лишь снижается. В материале разберем инструменты, которые работают в цифровой среде. О новых способах организации работы удаленной команды Sostav рассказал Войслав Суботич, руководитель маркетинга по привлечению клиентов «Яндекс 360».

Что изменилось в управлении удаленными командами

С переходом команд на гибридный формат главной проблемой стало отсутствие понимания, на какой стадии находится задача, работает ли сотрудник или его вообще нет за компьютером. В ответ управленцы начали компенсировать отсутствие видимости гиперконтролем: постоянно писать в личные сообщения, отслеживать время работы в системе, требовать регулярные статусы и отчеты. Это снижает уровень автономии внутри команды, и сотрудник не чувствует себя свободно.

Однако вовлеченность удаленщиков в рабочие процессы не ниже, чем в офисе — в задачи активнее вовлекается 31% сотрудников, которые подключаются из дома. Для сравнения: среди «гибридников» этот показатель составляет 23%, а среди тех, кто привязан к офису и не может работать дистанционно, — всего 19%.

Поэтому для руководителей приоритетом становится правильная организация работы, чтобы одновременно были и автономия, и контроль. Помочь в этом может грамотно настроенная цифровая среда, которая заменяет личный контроль.

Почему старые подходы не работают — объясняем на Agile

Еще девять-десять лет назад Agile — набор принципов гибкой работы — казался универсальным решением. Он подходил для сфер, где все очень быстро менялось, а предсказать, какие задачи нужно будет выполнять через неделю или через месяц, было почти невозможно. Поэтому команды работали короткими итерациями, быстро получали обратную связь и адаптировались к изменениям. Но на практике многие компании столкнулись с обратным эффектом — согласно исследованиям, проекты, реализуемые по Agile, на 268% чаще заканчивались неудачами.

Дело в том, что Agile предполагает высокую дисциплину и зрелость команды. И вовсе не подразумевается, что удаленщики менее дисциплинированные или ответственные — просто коммуникация сложнее, чем при общей работе в офисе.

Во-первых, нет конкретного человека, который решает, какие задачи важнее, и поэтому некоторые задачи просто висят без прогресса в списке дел по три спринта, и никто не знает, что с ними делать. Во-вторых, гибкость может превратиться в полный беспорядок, когда клиент внезапно меняет требования буквально за день до выпуска продукта, и команда просто не успевает все сделать вовремя. В-третьих, когда документов очень мало, все договоренности остаются не зафиксированными после созвонов, а уже через неделю никто не может вспомнить, о чем именно говорили.

Agile не плох сам по себе, но на удаленке он усложняет и без того непростое взаимодействие. Для успешной реализации продукта нужны владелец и письменная фиксация всех договоренностей и изменений. Если этого нет, любая гибкость превращается в бесконечные правки и срывы сроков.

Альтернатива — не отказываться от Agile совсем, а дополнить его инструментами, которые будут направлять работу в нужное русло.

Kanban и WIP-лимиты

Чтобы руководителю было проще понимать, какую работу сейчас выполняют сотрудники, он может внедрить Kanban — метод визуализации, который отвечает на вопрос: «Что сейчас происходит с задачей?»

Команда заводит доску с колонками: «Запланировано», «В работе», «На проверке» и «Готово». Сотрудник сам перемещает карточку задачи при переходе на следующий этап. Руководителю не нужно задавать вопросы — он открывает доску и видит полную картину.

За дисциплину в этом случае отвечают WIP-лимиты — ограничение на число незавершенных задач. Для каждого сотрудника или статуса задается максимум активных задач. Самый простой вариант: в колонке «В работе» не может быть больше трех карточек на человека. Без WIP-лимитов сотрудник берет семь-восемь задач параллельно, переключается между ними и не сдает ничего вовремя. Когда установлены лимиты, новую задачу нельзя взять, пока не закрыта старая.

Для отслеживания прогресса руководителю нужны три ключевых показателя. Первый — время цикла, то есть сколько задача проходит от старта до сдачи. Второй — пропускная способность, то есть сколько задач команда закрывает за неделю. Третий — блокеры, то есть задачи, которые застряли в статусе «На проверке» дольше двух дней.

Story Points: как оценить сложность задачи

Среди подходов к планированию задач некоторые команды используют сторипоинты — систему условных баллов сложности. Она помогает оценивать не количество часов, которое потребуется на выполнение задачи, а ее относительную сложность по сравнению с другими задачами в проекте.

Чтобы настроить эту шкалу сложности, команда выбирает самую простую типовую задачу — например, поправить опечатку в посте — и назначает ей один сторипоинт. Дальше каждая задача сравнивается с этим эталоном. Немного сложнее — два сторипоинта. Заметно сложнее — пять. Многосоставный проект на несколько дней — тринадцать.

Для оценки можно использовать числа Фибоначчи: один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один. Чем крупнее задача, тем сложнее ее точно оценить. Если разница между двумя и тремя баллами еще понятна, то в больших проектах отличить десять от одиннадцати почти невозможно. Поэтому команда не выбирает между соседними числами, а сразу берет следующую, более крупную оценку.

Через два-три рабочих цикла у команды формируется скорость — то есть сколько сторипоинтов она закрывает за один цикл. Это объективный ориентир для планирования. Так, команда BIA Technologies за счет количества закрытых SP измеряет скорость работы.

Важно всегда ориентироваться на эталон, иначе начинается неразбериха. Через месяц «поправить опечатку» и «сверстать письмо» получают один и два балла, хотя реально задачи отличаются в пять раз по трудозатратам. Поэтому необходимо регулярно сверяться с тем, что было установлено заранее.

Матрица RACI: кто за что отвечает

В гибридной команде легко сделать вид, что на задачу не назначен ответственный. Для решения этой проблемы может подойти матрица RACI.

Матрица RACI — это таблица, где по вертикали перечислены задачи или этапы работы, а по горизонтали — роли сотрудников. На пересечении — одна из четырех букв. R — это исполнитель, который непосредственно делает задачу руками. A — ответственный, который отвечает за результат и согласовывает финальную версию. C — консультант, который дает экспертизу до начала работы. I — наблюдатель, которого просто уведомляют о результате.

Чтобы метод действительно помогал в работе, на одной задаче не может быть больше одного A, иначе ответственность размывается. На одну задачу — только один A. При этом один сотрудник может быть одновременно и исполнителем (R), и ответственным за результат (A).

Например, команда из пяти человек запускает email-рассылку. За написание текста отвечает копирайтер (это его R), а утверждает тимлид (это его A). За верстку макета отвечает дизайнер (R), утверждает снова тимлид (A), а продакт выступает консультантом (C) — его нужно спросить про целевую аудиторию до старта. Собрать письмо в верстке — задача верстальщика (R), утверждает опять тимлид (A). А финальный результат получает продакт уже в роли наблюдателя (I) — ему просто отправляют готовую рассылку.

Дашборды вместо планерок

Чтобы задачи не терялись и не простаивали, руководителю нужна визуализация рабочих процессов. На помощь может прийти дашборд в таск-трекерах. Это экран с ключевыми метриками, такими как список задач и метрики по ним, которые помогают оценить ситуацию по каждому виду работ. Собрать их можно с помощью виджетов.

На дашборд выносят ключевые показатели: статистику по задачам (сколько открыто, в работе и на согласовании), график созданных и решенных задач за определенный период, время цикла для отслеживания производительности команды. Также здесь отражают объем задач, закрытых за неделю, и личные заметки со ссылками на регламенты и шаблоны.

Безусловно, дашборд не заменяет процесс управления, но значительно его упрощает. Не нужно писать в чат с вопросами о статусе — это видно на экране. Не нужно собирать звонок, чтобы понять, какие именно задачи простаивают, — это уже отражено в таблице. Команда перестает тратить время на регулярные статус-апдейты по задачам, руководитель — на микроменеджмент.

Что важно помнить руководителю

Чтобы управление небольшими гибридными или удаленными командами было проще, а сотрудникам было комфортнее работать, стоит обратить внимание на то, как организована цифровая среда. Есть ли у всех коллег доступы? У всех ли задач есть ответственные?

Безусловно, даже самые хорошие инструменты не будут работать, если у команды нет общих правил работы: где смотреть статусы, как передавать задачи дальше и кто принимает финальные решения. Именно это со временем снижает объем ручного контроля и убирает тот беспорядок, который почти всегда появляется по мере роста команды.