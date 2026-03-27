Почти все журналисты опасаются влияния ИИ на качество новостей

Искусственный интеллект стал главной угрозой для журналистики в Австралии. Так, 93% представителей профессии обеспокоены тем, как генеративные технологии могут сказаться на достоверности и качестве новостных материалов. Об этом говорится в ежегодном отчете «Австралийский медиаландшафт — 2026».

По данным исследования, опасения по поводу ИИ впервые опередили проблему фейковых новостей и стали доминирующей тревогой сотрудников СМИ. Многие респонденты отмечают, что генеративные модели упрощают процесс создания контента, но одновременно повышают риск ошибок и снижения доверия к журналистике.

Несмотря на технологические вызовы, отрасль демонстрирует рост доходов. 51% сотрудников телевидения в Австралии зарабатывают свыше $100 тысяч в год против 44% годом ранее. Самые распространенные зарплаты журналистов находятся в диапазоне от $60 до $80 тысяч, а доля тех, кто превышает отметку в $100 тысяч, достигла 33%.

При этом сохраняются заметные различия по регионам и типам работодателей: в крупных городах и государственных структурах платят больше, тогда как в локальных редакциях высокие доходы имеют только 10% сотрудников.

Пресс-релизы остаются ключевым источником информации — ими пользуются 86% журналистов, что говорит о возрастающем влиянии официальных коммуникаций на медиаповестку.

Ранее сообщалось, что газета Washington Post, принадлежащая Джеффу Безосу, объявила о масштабных увольнениях, которые затронут около трети сотрудников компании. В компании назвали происходящее болезненной, но необходимой реструктуризацией.