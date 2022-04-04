53% россиян используют иностранные приложения, несмотря на предустановленный российский софт 

53% россиян продолжают использовать иностранные приложения, несмотря на предустановленные по закону отечественные, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования BCGroup и компании «Новые облачные технологии» (офисный пакет «МойОфис»). 35% респондентов начали использовать отечественный софт более активно, а 12% — всегда пользовались российскими приложениями. Аналитики компаний опросили около 3 тыс. пользователей, которые купили свои устройства после вступления закона о предустановке в силу 1 апреля 2021 года.

В сентябре — октябре 2021 года к предустановке российского софта положительно относились 44% опрошенных, а в феврале — марте 2022 года — уже 57%, отмечает издание. Однако, несмотря на рост лояльности пользователей к инициативе, опрошенные изданием эксперты считают, что из-за санкций и прекращения поставок в Россию многих зарубежных брендов электроники исполнение закона может оказаться под вопросом. Поскольку на смартфонах, ввезённых без разрешения владельца бренда, требования по предустановке производителем выполняться не будут, а продавцам за это грозят штрафы до 200 тыс. руб.

По словам партнёра департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Сергея Кудряшова, будущее программы предустановки зависит от дальнейшего поведения иностранных производителей. На фоне военной операции на Украине поставки в Россию остановили Apple, Dell, Samsung, Asus, Lenovo. Большинство зарубежных производителей работали в стране по механизму прямого импорта — сами привозили устройства и отвечали за соответствие требованиям законодательства.

В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз в страну оригинального товара иностранного производства любыми участниками рынка без получения согласия производителя-правообладателя. В этом случае ввозится техника, которая произведена, например, для Китая, отметил Кудряшов. «Никакие требования по предустановке выполняться не будут, поскольку товар не адаптирован для рынка РФ», — пояснил эксперт.

Если при продаже установленных перечнем товаров не выполняется требование по предустановке, в отношении продавца будет возбуждено административное дело, напомнили изданию в Минцифры. За нарушение компаниям может грозить административный штраф от 30 тыс. до 200 тыс. руб., подчеркнул преподаватель Moscow Digital School Роман Лукьянов.

По его словам, чтобы избежать таких рисков, продавцы могут осуществлять предустановку ПО своими силами либо предложить покупателю сделать это в магазине. «Это все ещё будет формальным нарушением ст. 14.8 КоАП РФ, но может исключить наступление ответственности», — подчеркнул он. По мнению Лукьянова, для решения проблемы нужно внести поправки в документ, которой определяет перечень товаров с предустановленным российским ПО.

Закон о предустановке был принят в ноябре 2019 года. Согласно ему, производители смартфонов, планшетов, ПК и телевизоров Smart TV обязаны предустанавливать российское ПО.