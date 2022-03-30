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30.03.2022 в 15:55

В России легализовали параллельный импорт

Такой подход позволит гарантировать поставки санкционных товаров

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Правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз в страну оригинального товара иностранного производства любыми участниками рынка без получения согласия производителя-правообладателя. Об этом министерство сообщило в своем официальном телеграмм канале.

Также Правительство получило право определять перечень продукции, в отношении которой будет устанавливаться международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Согласно принципу исчерпания международного права, официальный производитель не сможет диктовать свои условия дистрибьюторам и создавать недобросовестную конкуренцию для импортеров.

О разрешении ввоза санкционного товара через неофициальных дистрибьютеров заговорили в середине марта. Соответствующее постановление в правительство отправила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициативу поддержали два крупных маркетплейса страны — Ozon и Wildberries.

По мнению бизнесменов, такой подход позволит малому и среднему бизнесу легально импортировать иностранные товары без оформления дополнительных разрешений. У потребителей же будет более широкий выбор европейской продукции по адекватным ценам.

Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России в рамках такого механизма, будет утверждать Минпромторг.

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