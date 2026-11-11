Родители детей до трех лет рассказали, что привлекает их в рекламе

Опрошенные россияне, у которых есть дети до трех лет, рассказали, что привлекает их в рекламе. Это детские образы и персонажи (8%), информация о цене и акциях (8%), данные о качестве и составе продуктов (7%). Таковы данные исследования, проведенного «X5 Медиа» вместе с аналитиками Х5. Отчет есть в распоряжении Sostav.

76% родителей с детьми до трех лет покупают больше продуктов. 68% внимательнее следят за составом. 64% расширяют ассортимент своей продуктовой корзины. 61% реже приобретают спиртные напитки. 52% сократили расходы на развлечения и хобби, 51% — на одежду и обувь, 49% — на фастфуд и готовую еду.

88% опрошенных не готовы экономить на еде, 43% — на детской одежде, 35% — на средствах ухода (подгузниках, кремах и салфетках).

После рождения ребенка 60% респондентов начинают чаще пользоваться онлайн-доставкой. Подгузники и средства детской гигиены заказывают через интернет 69%, игрушки — 65%, детскую одежду и обувь — 54%, снеки — 35%, молочные продукты — 27%, фрукты и овощи — 18%. За детским питанием родители по-прежнему предпочитают ходить в магазин. Офлайн его покупают 55%, онлайн — 40%.

70% интервьюируемых не готовы переплачивать в 1,5−2 раза за маркировку «детское» или «органик». При этом 74% внимательно читают состав и предпочитают продукты «без химии», даже если они стоят дороже. 62% чаще выбирают готовые пюре и каши, чем тратят время на самостоятельную готовку. 47% активно пробуют разные бренды, не зацикливаясь на одном-двух.