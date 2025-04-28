Более 80% площадей в ТЦ занимают российские бренды

Доля отечественных брендов в московских ТЦ продолжает расти. Уже четыре из пяти магазинов принадлежат российским маркам. Это максимальный показатель за последние три года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Core.XP.

Так, отечественные компании занимают почти 82% площадей в столичных ТЦ. У европейских брендов по этому показателю лишь 10%, а у азиатских — 2%.

В прошлом году больше трети от всех продаж в московских торговых центрах пришлось на одежду и обувь. Доля российских брендов увеличивается как раз за счет этого сегмента.

На сегодняшний день рынок стабилизирован, в успешных торговых центрах вакансии составляют не более 5−6%.

По мнению экспертов, возвращению иностранных брендов будут препятствовать две причины — отсутствие свободных помещений и нежелание российских ТЦ работать с теми, кто их ранее подвел.

Ранее сообщалось, что 27% площадей в новых торговых центрах Москвы по итогам первого квартала оказались вакантными. Эксперты связывают высокую вакантность с большими объемами ввода такой недвижимости и высокой арендной платой.