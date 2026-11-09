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18+
09.11.2026 в 14:50

Starbucks наймет 7,5 тысяч сотрудников

Сеть планирует открыть в Великобритании еще 500 кофеен к 2031 году

Starbucks намерена нанять 7,5 тыс. бариста в Великобритании в течение следующих пяти лет. Новые сотрудники потребуются для работы в 500 кофейнях, которые компания планирует открыть по всей стране к 2031 году, сообщает The Guardian.

Набор персонала будет сосредоточен в Мидлендсе, на севере Англии, в Уэльсе и Шотландии. Таким образом, сеть намерена расширить присутствие за пределами Лондона и южных регионов. Сейчас в британском подразделении Starbucks работают более 18 тыс. человек.

В компании отметили, что рассчитывают привлечь к работе больше молодых людей, в том числе на начальные позиции. По словам руководителя Starbucks в Великобритании Даррена Кинга, сеть стремится сделать такие вакансии максимально доступными.

Планы расширения появились после того, как в прошлом году Starbucks закрыла десятки нерентабельных кофеен в Великобритании в рамках глобальной реструктуризации стоимостью $1 млрд. Теперь компания рассчитывает нарастить присутствие на рынке за счет открытия новых точек.

Юлия Топольская
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