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08.11.2026 в 16:47

Российские магазины столкнулись с растущей нехваткой персонала

К 2030 году дефицит кадров в розничной торговле может вырасти почти до 1,5 млн человек

Российская розничная торговля столкнулась с нехваткой около 520 тыс. сотрудников. Это 5,6% от общей потребности отрасли в персонале. Основными причинами стали высокая текучесть кадров, конкуренция со стороны маркетплейсов и служб доставки, а также недостаточная привлекательность условий труда, пишут «Известия» со ссылкой на данные консалтинговой компании «Экопси» и участников рынка.

По оценкам аналитиков, в ноябре 2026 года розничной торговле требовалось более 9,3 млн работников, тогда как фактически в отрасли были заняты около 8,8 млн человек. Наиболее остро не хватает продавцов, кассиров, работников торговых залов и специалистов по выкладке товаров.

Одним из главных факторов кадрового дефицита стала конкуренция с маркетплейсами, складами и службами доставки. Они предлагают сопоставимый уровень заработка, но зачастую более гибкий график. При этом работа в традиционной рознице предполагает смены продолжительностью 10−12 часов, общение с покупателями и выходы в выходные дни.

Дополнительным препятствием остается уровень оплаты труда. В 2025 году средняя номинальная зарплата в розничной торговле составляла 81,7 тыс. рублей против 111,4 тыс. рублей в среднем по стране.

По данным «Экопси», ежегодно в торговых компаниях меняется около 64% сотрудников. Большинство переходят в другие организации отрасли, однако примерно 5% работников ежегодно покидают розницу. Высокая текучесть увеличивает расходы компаний на поиск и обучение персонала, а также создает дополнительную нагрузку на действующих сотрудников.

Нехватка работников влияет и на операционные процессы магазинов. В частности, задержки при приемке и выкладке товаров могут приводить к проблемам с поставками продукции на полки. Особенно чувствительны к этому категории скоропортящихся товаров — мясо, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты.

Согласно прогнозу «Экопси», к 2030 году дефицит сотрудников в российской рознице может увеличиться до 1,48 млн человек. Из них около 990 тыс. придется на продавцов. Для решения проблемы ретейлерам предстоит пересматривать условия труда, развивать программы удержания персонала и активнее внедрять автоматизацию.

персонал дефицит кадров
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