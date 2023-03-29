Ассоциация блогеров и агентств опубликовала чёрный список инфлюенсеров

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) опубликовала на своём сайте имена инфлюенсеров, которые вошли в чёрные списки рекламного рынка.

В «чёрную зону» антирейтинга попали блогеры, причастные к серьёзным нарушениям. В их числе треш-стример Станислав Решетняк (Reeflay), во время прямой трансляции которого умерла девушка, пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП с пострадавшими.

Кроме того, в blacklist попали стример Андрей Бурим (Mellstroy) за избиение девушки во время онлайн-трансляции, рекламу онлайн-казино и азартных игр, а также Некоглай и Юрий Хованский — оба за рекламу онлайн-казино и азартных игр в своих аккаунтах. Члены АБА отказываются работать с этими блогерами.

Ранее сообщалось, что ассоциация разработала инструмент для выявления недобросовестных блогеров. Жалобу можно оставить в Telegram-бот, подробно описав нарушение. Модераторы вручную разбирают все жалобы, чтобы исключить вероятность ложной.

Система работает с выдачей «карточек». Каждая из них обозначают причину попадания в списки и количество жалоб. Жёлтую выдают блогерам с одной-двумя жалобами, коричневую получают инфлюенсеры, которые могут принести партнёру репутационные риски.

В АБА отмечают, что инструмент уже используют члены ассоциации, первые списки были основаны на таких жалобах.

«Попасть в blacklist не так просто, как это может показаться на первый взгляд. После того, как жалоб набралось больше трёх от разных источников, ассоциация собирает Арбитражную группу, которая принимает решение о злонамеренности действий ответчика и возможной блокировки работы с ним», — говорится в сообщении АБА.

Если блогер не согласен с вынесенным вердиктом, он может оспорить получение статуса blacklist и возможность вычеркнуть своё имя.

Ранее Лига безопасного интернета составила список стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. В него попали 24 человека. Среди них — стримеры Вадим Караваев (karavay46), Игорь Сайганов (a1taoda), Арен Зурабян (versuta), а также соведущий шоу «Вопрос ребром» Альберт Васильев (Kyivstoner).