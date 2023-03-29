Недобросовестные блогеры попадут в blacklist

В России появится реестр недобросовестных блогеров. Туда попадут инфлюенсеры, нарушившие российские законы, в том числе, рекламирующие запрещенные товары. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Ассоциация разработала инструмент для выявления недобросовестных блогеров. Теперь можно оставить жалобу в Telegram-бот, подробно описав нарушение. Модераторы вручную разбирают все жалобы, чтобы исключить вероятность ложной.

После проверки и в случае выявления нарушений инфлюенсер попадёт в список блогеров, работать с которыми не рекомендуется. Система работает с выдачей «карточек», которые обозначают причину попадания в списки и количество жалоб. Коричневая карточка говорит о репутационных рисках при сотрудничестве с блогером. Чёрная карточка (blacklist) для тех, кто был замечен за серьёзными нарушениями.

Оставить жалобы можно не только на блогеров, но и на клиентов, агентства, продюсерские центры. По словам экспертов, это поможет заставить их работать в рамках закона и не рекламировать запрещенную информацию.

О том, что рабочая группа АБА займётся формированием чёрных списков, в которые будут включать за неоднократные нарушения условий сделок и неэтичное поведение, стало известно в июне прошлого года. Тогда сообщалось, что инициатива создания стоп-листов поступила не сверху, а от самих агентств.