Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

WIM.Agency
Дарья Гусева | Agenda PR Agency
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2023 в 08:00

Недобросовестные блогеры попадут в blacklist

АБА разработала систему маркировки инфлюенсеров, которая будет работать по принципу штрафных карточек

1

В России появится реестр недобросовестных блогеров. Туда попадут инфлюенсеры, нарушившие российские законы, в том числе, рекламирующие запрещенные товары. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Ассоциация разработала инструмент для выявления недобросовестных блогеров. Теперь можно оставить жалобу в Telegram-бот, подробно описав нарушение. Модераторы вручную разбирают все жалобы, чтобы исключить вероятность ложной.

После проверки и в случае выявления нарушений инфлюенсер попадёт в список блогеров, работать с которыми не рекомендуется. Система работает с выдачей «карточек», которые обозначают причину попадания в списки и количество жалоб. Коричневая карточка говорит о репутационных рисках при сотрудничестве с блогером. Чёрная карточка (blacklist) для тех, кто был замечен за серьёзными нарушениями.

Оставить жалобы можно не только на блогеров, но и на клиентов, агентства, продюсерские центры. По словам экспертов, это поможет заставить их работать в рамках закона и не рекламировать запрещенную информацию.

О том, что рабочая группа АБА займётся формированием чёрных списков, в которые будут включать за неоднократные нарушения условий сделок и неэтичное поведение, стало известно в июне прошлого года. Тогда сообщалось, что инициатива создания стоп-листов поступила не сверху, а от самих агентств.

Ассоциация блогеров и агентств
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.