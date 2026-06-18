Бизнес стал чаще сталкиваться с проблемами качества товаров из Китая

Российский бизнес почувствовал усложнение импорта товаров из Китая: выросли проблемы с поиском поставщиков, подготовкой документов, доставкой, таможней и расчетом полной себестоимости партии. Так, на этапе закупки главной проблемой стали претензии к качеству товаров. Доля предпринимателей, заявивших об этом, выросла с 36% в марте до 45% в декабре 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Точка Банка» и O+K Research. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Исследование было проведено в марте и декабре 2025 года среди предпринимателей, работающих с закупками товаров в Китае. В марте прошлого года было опрошено 311 предпринимателей, в декабре — 293.

На этапе поиска поставщика главной сложностью остается языковой барьер: доля опрошенных, заявивших о проблеме, выросла с 38% в марте до 43% в декабре 2025 года. Чаще предприниматели стали говорить о том, что не знают, где и как искать поставщиков (показатель увеличился с 28% до 33%). В числе других трудностей: неудобство площадок для поиска поставщиков (рост с 20% до 26%), потеря времени из-за отсутствия четкого алгоритма действий при закупке (с 22% до 26%), сложности в выстраивании отношений с китайскими партнерами из-за культурных особенностей (с 15% до 24%).

Доля предпринимателей, говоривших о сложностях с подготовкой документации, сертификатов и обязательной маркировки, увеличилась с 28% до 38%. Доля тех, кому сложно рассчитать стоимость доставки единицы товара, возросла с 18% до 26%.

Владельцы бизнеса отмечали срывы сроков доставки и задержку груза в пути (рост с 37% до 44%), длительные заявленные сроки доставки (с 33% до 42%), незапланированные расходы в процессе доставки (с 24% до 29%), задержки на таможне или конфискацию (с 20% до 27%), сложности выбора способа доставки и логистической компании (с 21% до 26%), отсутствие компенсации издержек при проблемах с доставкой (с 19% до 25%). Доля бизнеса, который не испытывал сложностей с доставкой товаров из-за рубежа, сократилась с 22% до 11%.

На этом фоне растет роль посредников. Таможенное оформление через посредников к декабрю 2025 года использовали 75% предпринимателей против 68% в марте 2025 года. Доставку товара из Китая в РФ — 72% против 67%, проверку, переупаковку и сортировку товара на складе — 69% против 53%, сертификацию для российского рынка — 64% против 57%. Оформление сделки с поставщиком через посредника применяли 50% в декабре против 41% в марте.

Выбор поставщика через посредника снизился с 30% до 24%. Доля предпринимателей, которые не пользуются посредниками, сократилась с 17% до 12%.